مياه المنيا تحصل على 3 شهادات TSM العالمية للتنمية المستدامة

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه حصلت ٣ محطات بالمنيا على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM العالمية وهى محطة مياه دير جبل الطير المرشحة بسمالوط، ومحطة صرف صحى تانوف بدير مواس، ومحطة صرف صحى دماريس بالمنيا ليصل إجمالى المحطات الحاصلة على هذه الشهادة خلال هذا العام ١٠ محطات.

وأضاف الشهاوى أن إجمالى المحطات الحاصلة على هذه الشهادة بشركة المنيا ١٣ محطة وهى محطة مياه كدوان المرحلة الأولى – محطة مياه سلطانة المرشحة - محطة كدوان المرحلة الثانية – محطة مياه ديرمواس الجديدة – محطة جنوب المدينة بأبوقرقاص – محطة علي باشا حلمي المرشحة – محطة برطباط المرشحة – محطة بني احمد المرشحة – محطة معالجة صرف صحي البرنسات بمطاي – محطة رفع صرف صحي وشبكة صفط الخمار - محطة مياه دير جبل الطير- محطة صرف صحى تانوف- محطة رفع صرف صحى دماريس وشبكاتها.

وأشار أن الشركة تضع الحصول على شهادة TSM كأحد معايير الجودة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، موضحًا أن شركة مياه المنيا هى الأولى بين الشركات التابعة للشركة القابضة حصولا على شهادة TSM بالنسبة لعدد محطات الصرف الصحى.

وأكد الشهاوى أن ما يتحقق فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا يأتى ضمن الرؤية العامة للدولة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.