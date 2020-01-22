شاهد.. تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب.. تقرير أوروبي يكشف التفاصيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا برلمانيا بريطانيا، يكشف فيه ما وصلت إليه حرية الإعلام في الشرق الأوسط والقارة، وأن خلاصة ما جاء بالتقرير هو أن تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب.

وأوضح "إكسترا نيوز" أن التقرير أصبح واحدا من أهم التقارير الموجودة على مائدة المناقشات للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وقد أعد من قبل البرلماني الأوروبي جورج فولكس.

وجاء في التقرير أن السجون التركية أكثر اكتظاظا بالصحفيين المعتقلين، مطالبا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوقف عن سوء استعمال قوانين الإرهاب، والعقوبات من أجل إسكات الصحفيين والصحافة.

وسلط التقرير أيضًا الضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لسنوات وأشهر بشكل اعتباطي، وهذا قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، وهو الأمر التي كان موضع انتقادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن هناك قلقا أوروبيا من أوضاع الحريات في تركيا لم يكن وليد اللحظة، حيث أكد تقرير المفوضية الأوروبية السنوي، أن آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي أخذت تتلاشى لعدة أسباب، منها تردي حرية الإعلام، وجاء تعليق أنقرة على التقرير أنه لا يقدم الوضع في البلاد بشكل سليم.

كما أعربت منظمات الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها من انتهاكات حرية التعبير والإعلام في تركيا، ومنها قرار إغلاق 136 موقعا إخباريا وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.