بكالوريس إدارة وتسويق.. «زينة عكر» وزيرة جدلية لـ الدفاع اللبنانية.. صور

بين تمثيل نسوي شمل 6 وزارات في لبنان، استقبل الإعلام العربي أنباء تولي السيدة اللبنانية زينة عكر حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة اللبنانية الجديدة بنوع من الغرابة باعتبارها المرة الأولى في الوطن العربي الذي تتولى خلالها سيدة هذا المنصب.

التعريف الشخصي لـ زينة عكر على مواقع الأنباء اللبنانية نشر تحديث بيانات السيدة باعتبارها «نائبة رئيس الحكومة - وزيرة الدفاع منذ 21 يناير كانون الثاني 2020 - الجمهورية اللبنانية».





من هي زينة عكر





المتتبع للمعلومات المتوفرة عن سيدة المجتمع اللبنانية زينة عكر، قد يجد عدم ارتباط بين سيرتها الذاتية والعمل العسكري، لكن فنون الإدارة كانت متورة لديها من حيث المؤهل والنشاط العملي.





وتندرج عكر من عائلة مسيحية أرثوذكسية، وهي زوجة لرجل الأعمال اللبناني جواد عدرا صاحب أكبر شركة للمعلومات واستطلاعات الرأي اللبنانية، وتم ترشيحها للمنصب من قبل تكتل لبنان القوى برئاسة جبران باسيل وزير الخارجية السابق في حكومة سعد الحريري.





ولدى زينة عكر خبرة عملية وإدارية تمتد الى 20 عاما حي قادت الشركة الدولية للمعلومات لنجاحات كبيرة في مجال الدرسات المعلوماتية والأبحاث الاستقصائية وجمع المعلومات وتحليلها للمشروعات الكبرى بالوطن العربي.





وتحمل زينة عكر شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والإدارة تخصص تسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، كما يُنسب إليها تأسيس جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح.





أول تغريدة لا تُنسب إليها





وتداول مغردون على موقع تويتر أو تغريدة نشرتها زينة عكر على حساب شخصي زعموا نسبته إليها حيث نقل موقع لبنان 24 تغريدة عن وزيرة الدفاع الجديدة قالت فيها « لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية، دولة لبنان المجد والعز».





بينما نفى موقع الجديد تغريدة وزير الدفاع مشيرا " بعد انتشار تغريدة عبر موقع "تويتر" نسبت لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في الحكومة الجديدة زينة عكر تبين ان التغريدة كما الحساب الذي نسب لوزيرة الدفاع غير صحيحين، فا لحساب الرسمي لوزيرة الدفاع هو "@zeinaakar"، ولم يصدر عن هذا الحساب اي تغريدة منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة حتى هذه اللحظة».









ماذا قال الشعب اللبناني





تحت عنوان #لبنان_تنتفض غرد حساب يدعى فاخر، من خلال نشر صورة الوزيرة الجديدة على تويتر مباركا لاختيارها وزيرة للدفاع في الحكومة الجديدة لـ لبنان.





وكتب حساب يدعى علي الحسين «لم يكن اسم زينة عكر عدرا معروفًا على الساحة السياسية اللبنانية، ولكن اسمها الآن سيبقى في الذاكرة الوطنية بعد أن اصبحت أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي كما انها تتولى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة حسان دياب»





وعارض مغردون اختيارها فقال حساب باسم نادين سيد «زينة عكر شو تخصصها ؟ حدا بيعرف ؟»، وأضاف حساب آخر منسوب لـ نوروز «زينة عكر شو بتفهم بوزارة الدفاع ؟».





بينما علق حساب آخر يدعى أبو حسن مداعبا بشأن الإختيار «تظاهرات لبنان أنتجت وزيرة للدفاع زينة عكر ..لا تحتاج إلى استخدام السلاح فنظراتها قاتلة.... !!».