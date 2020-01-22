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أخبار البلد

سامح شكري يتوجه إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:25 م
سامح شكري
سامح شكري
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نورهان خفاجي


غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، السفير سامح شكري وزير الخارجية، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجها إلى دولة الجزائر، في زيارة تستغرق يومين لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية سامح شكري، والوفد المرافق له، غادروا على متن رحلة الخطوط الجزائرية المتجهة إلى هناك وتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، توجه قبل أسبوعين إلى دولة الجزائر، حيث سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسي لنظيره الجزائري، تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات، والتطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة،كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره احد اهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وتم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء، ورفض التدخل الأجنبي في ليبيا والعمل على منع أي أطراف اجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

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