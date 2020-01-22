متجمعين في القاهرة.. الاغنية الرسمية لمعرض الكتاب في دورته 51

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "مصر إفريقيا : ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

حضر الافتتاح عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، أحد أهم سفراء المعرض هذا العام، وعدد من المسئولين والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، إلى جانب وزير الثقافة السنغالي، وسفير دولة السنغال لدى القاهرة، باعتبارها الدولة التي تحل كضيف شرف المعرض هذا العام.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقد خلالها جانبًا كبيرًا من قاعات وأقسام المعرض، في مقدمتها جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وجناحا وزارتي الدفاع والداخلية، وفي جناح وزارة الداخلية اطلع على شاشة تفاعلية لتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، سواء التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، وقطاع الأحوال المدنية، والإدارة العامة لتصاريح العمل، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وغيرها من الخدمات لتيسير استخراج الوثائق والتعامل مع تلك الإدارات، وكذا جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة، وجناح الأزهر الشريف ومتحف المخطوطات به، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.