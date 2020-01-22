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بيع سروال وحذاء الملكة فيكتوريا في مزاد علني .. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:25 م
حذاء و سروال الملكة
حذاء و سروال الملكة فيكتوريا
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إبراهيم القادري

عرضت قناة"روسيا اليوم" فيديو لبيع سروال وحذاء الملكة فيكتوريا في مزاد علني بقيمة 650 جنيها إسترلينيا في ديربيشاير للمزادات.

واوضح الفيديو أن هذه الملابس وأشياء أخرى احتفظ بها أكثر من قرن داخل خزانة الملابس الملكية وشغلت مساحة كبيرة للغاية.


وقال مالك المجموعة " رودريك ويليامز"، إن الملابس كانت لدى عائلته منذ أن وهبوها لجد جده ألكساندر  لامونت هندرسون الذي كان يعمل مصوراً للمملكة.


 أكد أن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد العمر الدقيق للملابس لكنهم خمنوا أنها كانت تستخدم في أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر.

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