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عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:29 م
فستان الملكة فيكتوريا
فستان الملكة فيكتوريا
رشا عوني
بعد سنوات طويلة من الحادث الذي تسبب في حالة نفسية سيئة للملكة فيكتوريا، سيتم عرض الفستان الأسود الذي صمم خصيصًا لها عقب وفاة حفيدها الأمير ألبرت في عام 1892 في متحف لندن.

وكان حفيد الملكة والمعروف باسم الأمير إيدي، في المرتبة الثانية على العرش عندما توفي في ساندرينجهام عن عمر يناهز الثامنة والعشرين عام 1892، حيث أصيب بالأنفلونزا الروسية القاتلة.

وبعد وفاة الأمير ألبرت، دخلت الملكة فيكتوريا في حالة نفسية سيئة وحداد كامل لمدة 4 أشهر وكانت تبلغ من العمر حينها 72 عام، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تصميم الفستان الأسود المميز من الحرير والكريب الأسود واستغرق 50 ساعة عمل، وكان مليئًا بالجيوب المخفية من الداخل، والمثير في الأمر أن الملكة فيكتوريا كانت قصيرة القامة بشكل ملفت، وهو الأمر الذي سيفاجئ الزوار في المتحف عندما يرون فستانها الذي ارتدته عقب وفاة حفيدها.
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
عرض فستان حداد الملكة فيكتوريا على حفيدها في متحف لندن لأول مرة.. صور
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