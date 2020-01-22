محمد عبد الرحمن: تفاجأت بتجسيد مشاهد أكشن في «لص بغداد»

يرى محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، أن فيلم " لص بغداد" من المحطات الهامة فى حياته.





وقال محمد عبد الرحمن فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الشخصية التى يقدمها مختلفة تماما عما رأه الجمهور من قبل، مشيرا إلى أنه لأول مرة يقدم الأكشن، ولم يكن يصدق المخرج أحمد خالد موسى حينما أخبره بهذا.

وأضاف " عبد الرحمن" انه وجد نفسه مربوطا ويتعلم حركات أكشن من أجل الفيلم، مشيرا إلى أن شخصيته بالعمل مكتوبة بحرفية كبيرة، والمؤلف تامر إبراهيم قدمها بشكل جيد.





وأشار " عبد الرحمن" أنه لم يحتاج أن يضيف شيئا للشخصية وكان يختار أستايل ملابسه فقط مع المتخصصين.

" لص بغداد: يشارك في بطولته كل من محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.