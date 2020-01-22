بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون البيج الفاتح، يأخذ قصات متتالية من منطقة الصدر و مكشوف الأكتاف، و الجزء الآخر لامع وهو ما علق عليه بعض الجمهور بأنه:" فستان عادى".



