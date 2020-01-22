اِعرف أبرز غيابات ليفربول قبل مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مضيفه ولفرهامبتون غدًا الخميس، على ملعب "مولينيو"، وذلك في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، هم شاكيري ولوفرين ونابي كيتا وكلاين وجيمس ميلنر.

التشكيل المتوقع للمباراة:

بعد الغيابات التي يعاني منها ليفربول نشرت عدد من التقارير الصحفية التشكيل المتوقع للمباراة.

ستستمر ثنائية جوميز وفان دايك في قلب دفاع الريدز، و سيتواجد آرنولد كظهير أيمن و روبرتسون كظهير أيسر، وفي الوسط سنرى الثلاثي فينالدوم وتشامبرلين وهندرسون، وبالطبع سيتواجد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

ويدخل ليفربول المباراة على قمة وهو متربع على قمة الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب.





ويغيب عن وولفرهامبتون في المباراة ضد ليفربول الثنائي ويلي بولي وروبين فيناجري بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة ديوجو جوتا.





فيما يحتل فريق ولفرهامبتون المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات.