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رياضة

تفاصيل انتقال وليد أزارو لـ الاتفاق السعودي وسر الـ200 ألف دولار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انهت إدارة الأهلي انتقال وليد أزارو مهاجم فريق الكرة لصفوف نادى الاتفاق السعودى لمده ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه للنادي السعودي.

وكشفت مصدر خاص عن كواليس الصفقة التي تمت في غضون ساعات قليلة رغم كل ما أثير حولها طوال الفترة الماضية.

وقال المصدر ان محمود الخطيب رئيس النادي لعب دورًا مهما في إنهاء الأمر عبر أحد الوسطاء مع الشركة المكلفة بتسويق اللاعب ، ولم يكتف الخطيب بذلك ولكنه تدخل مع نادي الإتفاق السعودي بحكم علاقته القوية بمسئوليه في تسهيل مهمة أمير توفيق مدير التعاقدات الذي يبرهن كل يوم علي أنه أهم صفقة للقلعة الحمراء في العامين الأخيرين.

وأضاف أن الأهلي سوف يحصل علي 200 ألف دولار فقط نظير إعارة اللاعب للإتفاق السعودي بينما ترك لوليد ازارو الحصول علي 700 ألف دولار في 5 شهور اي يحصل علي ما يوازي قيمة عام كامل في تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقامت إدارة الأهلي برفع اسم أزارو من القائمة المحلية اليوم وتم تسجيل السنغالي أليو بادجي وقيده محليا وأفريقيا.
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