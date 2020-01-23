رئيس مكافحة الإرهاب: قطاع السجون شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة

قال اللواء شبل عبد الجواد، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب في المنظمة العربية الأفريقية، إن قطاع السجون شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وأضاف "عبد الجواد" خلال لقائه على فضائية "الحدث اليوم" أن النزلاء الآن يتعلمون مهنا صناعية يستفيد منها بعد الانتهاء من العقوبة وخروجه من السجن، ويعمل في نفس المهنة التي امتهنها داخل السجن ليستفيد منها ويفيد المجتمع. وشدد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب قطاع السجون، على أن هناك تطورا كبيرا في قطاع الداخلية، فضلا عن البعد الاجتماعي لمساعدة وعم السجناء لتوفير لهم حياة أفضل بعد أداء فترة العقوبة . وأوضح أن الشرطة المدنية هي جزء من نسيج الوطن، وتم اختيار يوم 25 يناير احتفالا بعيد الشرطة جاء عندما تصدت قوات الاحتلال في مبنى محافظة الإسماعيلية وصدرت أومر بالتصدي للحفاظ علي مبنى الاسماعلية عام 1952. ونوه بأنه أصيب 80 وقتل 50 آخرون ولم تتخلَ الشرطة عن مبنى محافظة الإسماعيلية ، ووقتها أمر قائد القوات الانجليزية بأداء التحية للشهداء لأنهم لم يتخلوا عن مبنى المحافظة، ومن وقتها أصبح 25 يناير عيدا للشرطة.