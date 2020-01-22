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هيثم الحاج: لا مشاركة لـ قطر وإسرائيل وتركيا وإيران في معرض الكتاب.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:32 م
هيثم الحاج
هيثم الحاج
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هاني حسين
قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه يتم منع ما يُخالف القانون أو قيم المجتمع المصري من العرض في معرض الكتاب ولا نشر لـ كتب جماعة الإخوان الإرهابية لانها محظورة وتحت طائلة القانون.
 
وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شرطة المصنفات الفنية متواجدة في المعرض وتراقب المعروض، والاهم من ذلك وعي الجمهور المصري الذي يواجه الأفكار المشوهة والمغلوطة.

وتابع هيثم الحاج: "لا مشاركة  لـ قطر وتركيا وإيران وإسرائيل في معرض الكتاب".

ولفت هيثم الحاج إلى أن أهم ما يميز المعرض على المستوى التنظيمي وجود قناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة التي تعرض ذاكرة وارشيف المعرض والندوات القديمة والأشياء التراثية ويتم عرض كل تراث معرض الكتاب، وكافة الفعاليات الجديدة".

وأكمل هيثم الحاج: "ابليكيشن يساعد الجمهور على خطة زيارة المعرض والبحث عن الكتاب الذي يريده، والإضافة الإلكترونية للمعرض قوية جدا".
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