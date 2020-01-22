هيثم الحاج: 1200 دار نشر تشارك في معرض الكتاب.. فيديو

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ان معرض الكتاب هذا العام به أكثر من 1200 دار نشر تشارك في معرض الكتاب والإقبال المتزايد على معرض الكتاب يعني انه هناك نجاح في دورات المعرض السابقة.





وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإقبال على معرض الكتاب من الناشرين يشكل طفرة كبيرة .





وتابع هيثم الحاج:" رئيس الوزراء افتتح معرض الكتاب وابدى أعجابه بمجموعة كتب الأطفال، وإصدار الهيئة من مكتبة الأسرة كتاب شخصية مصر، وتعليقات رئيس الوزراء كان إيجابية".





وتابع هيثم الحاج: " أهم ما يميز المعرض على المستوى التنظيمي وجود قناة اليوتيوب الخاص بالهيئة التي تعرض ذاكرة وارشيف المعرض والندوات القديمة والأشياء التراثية ويتم عرض كل تراث معرض الكتاب، وكافة الفعاليات الجديدة".



