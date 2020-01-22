تعرف على مميزات معرض الكتاب في دورته الحالية.. فيديو

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن أهم ما يميز معرض الكتاب في دورته الحالية هو القضاء على سلبيات العام الماضي.

وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قضينا على الطوابير على مداخل القاعات وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للتأمين على المداخل الخارجية فقط وفور دخول الجمهور والزائرين بلا تفتيش او طوابير على ابواب القاعات.

وتابع هيثم الحاج: " أهم ما يميز المعرض على المستوى التنظيمي وجود قناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة التي تعرض ذاكرة وارشيف المعرض والندوات القديمة والأشياء التراثية ويتم عرض كل تراث معرض الكتاب، وكافة الفعاليات الجديدة".

وأكمل هيثم الحاج: "ابليكيشن يساعد الجمهور على خطة زيارة المعرض والبحث عن الكتاب الذي يريده، والإضافة الإلكترونية للمعرض قوية جدا".