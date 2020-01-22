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فن

شاهد.. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:52 م
محمد إمام
محمد إمام
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سعيد فراج
نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على تويتر، ظهر فيه لحظة هجوم الجمهور عليه في افتتاح فيلم "لص بغداد" مؤخرًا.

وعلق محمد إمام، على الفيديو، قائلًا: "شاهد هجوم الناس على #محمد_إمام في افتتاح فيلم لص بغداد في مول مصر". 

يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود. 

ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى. 
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