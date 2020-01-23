حليف قاسم سليماني.. اغتيال قائد بارز في ميليشيا الباسيج الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بأن مسلحين اثنين قتلا بالرصاص قياديا في قوات "باسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان حليفا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي لقى مصرعه في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.

وقوات "باسيج" تتبع قيادة الحرس الثوري، وهو القوة الأمنية الأكبر والأكثر تسليحا في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن بد المحسن مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة داروخين في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران قُتل أمام منزله برصاص مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية، يوم الثلاثاء.