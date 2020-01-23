بعد عرضه بدور العرض.. تعرف على آراء الجماهير في فيلم لص بغداد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_امام بعد عرض فيلم لص بغداد بدور العرض.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
شوفت امبارح فيلم لص بغداد في الحقيقة كواليتي الأكشن اللي بيقدمه #محمد_امام ف السينما هيقعد بيه توم كروز في البيت قريب
بداية من البيه رومانسي نهاية با لص بغداد اقسم بالله انت رهيب مشاء الله عليك يا ابو الزعيم انت اسطوره العصر القادم بس ياريت مسلسل ف رمضان ياغالي #محمد_امام
فيلم روووووووعة مفيش بعد كدة متعة من النهاردة انت الزعيم ودا اسمك وربنا يخليلنا الزعيم الكبير ويطولنا ف عمره #محمد_إمام
#محمد_امام معظم ادواره لذيذه والواحد يحب يتفرج علي افلامه وباين ان في اجماع علي لص بغداد وشكله كده هيبقي حاجه عاليه
#محمد_امام لص بغداد يبدو انه في اجماع عليه
وشكله هيكسر الدنيا ولازم نشوفه
حاجه عظمه اوي بجد 💙
#محمد_امام