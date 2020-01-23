بعد عرضه بدور العرض.. تعرف على آراء الجماهير في فيلم لص بغداد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_امام بعد عرض فيلم لص بغداد بدور العرض.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏شوفت امبارح فيلم لص بغداد في الحقيقة كواليتي الأكشن اللي بيقدمه ‎#محمد_امام ف السينما هيقعد بيه توم كروز في البيت قريب

‏بداية من البيه رومانسي نهاية با لص بغداد اقسم بالله انت رهيب مشاء الله عليك يا ابو الزعيم انت اسطوره العصر القادم بس ياريت مسلسل ف رمضان ياغالي ‎#محمد_امام

‏فيلم روووووووعة مفيش بعد كدة متعة من النهاردة انت الزعيم ودا اسمك وربنا يخليلنا الزعيم الكبير ويطولنا ف عمره ‎#محمد_إمام

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‏‎#محمد_امام معظم ادواره لذيذه والواحد يحب يتفرج علي افلامه وباين ان في اجماع علي لص بغداد وشكله كده هيبقي حاجه عاليه

‏‎#محمد_امام لص بغداد يبدو انه في اجماع عليه

وشكله هيكسر الدنيا ولازم نشوفه

‏حاجه عظمه اوي بجد 💙

‎#محمد_امام