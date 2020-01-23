بالأسماء.. 11 مصابا نتيجة سقوط شجرة كبيرة على سيارة بالمنوفية

شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حادثا مأساويا وأصيب 11 شخصا نتيجة سقوط شجرة كبيرة على سيارة أثناء سيرها بالطريق العام.





تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بسقوط شجرة ضخمة على سيارة أثناء سيرها بالطريق العام بمدينة الباجور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين.





وكشف مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن أن الحصيلة النهائية لحادث سقوط شجرة على سيارة أجرة "ميني باص" هي إصابة 11 مواطنا نقل بعضهم إلى مستشفى شبين الكوم.





وأسماء المصابين :





"محمد رجب"، كدمة بفروة الرأس من الناصية، وكسر بالحوض، "محمد فوزي مختار" كدمة بالساق اليمنى.

وعفيفي عبد السلام عفيفي" كدمة بفروة الرأس من الناحية الخلفية وكدمة بالظهر.





"محمد سعيد عبد اللطيف" كدمة بالساق اليمنى وكدمة بالحوض.





كما أصيب شاب يُدعى "عمرو" بكسر في الفك وكدمة بالصدر مشتبه في وجود كسور، وتقرر تحويله لمستشفى شبين الكوم، وإصابة شاب آخر يُدعى "ماهر" بكدمات في الأنف والجبهة والظهر، فضلًا عن إصابة "أشرف حسن" بكدمة في الساق والقدم اليسرى ويشتبه في وجود كسر، إضافة لكدمات بالجبهة من الناحية اليسرى.





وأصيب شاب يُدعى "محمود" بكسر في محجر العين، وتقرر نقله إلى شبين الكوم، و"محمد ش" بكدمات بالصدر والساق اليمنى، والأخير "أحمد محمد بدر"، يشتبه في إصابته بنزيف في المخ، كما أصيب شاب آخر لم يعرف اسمه بعد.