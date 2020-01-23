AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. 11 مصابا نتيجة سقوط شجرة كبيرة على سيارة بالمنوفية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
شهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حادثا مأساويا وأصيب 11 شخصا نتيجة سقوط شجرة كبيرة على سيارة أثناء سيرها بالطريق العام.

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بسقوط شجرة ضخمة على سيارة أثناء سيرها بالطريق العام بمدينة الباجور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن أن الحصيلة النهائية لحادث سقوط شجرة على سيارة أجرة "ميني باص" هي إصابة 11 مواطنا نقل بعضهم إلى مستشفى شبين الكوم.

وأسماء المصابين :

"محمد رجب"، كدمة بفروة الرأس من الناصية، وكسر بالحوض، "محمد فوزي مختار" كدمة بالساق اليمنى.
 
وعفيفي عبد السلام عفيفي" كدمة بفروة الرأس من الناحية الخلفية وكدمة بالظهر.

"محمد سعيد عبد اللطيف" كدمة بالساق اليمنى وكدمة بالحوض.

كما أصيب شاب يُدعى "عمرو" بكسر في الفك وكدمة بالصدر مشتبه في وجود كسور، وتقرر تحويله لمستشفى شبين الكوم، وإصابة شاب آخر يُدعى "ماهر" بكدمات في الأنف والجبهة والظهر، فضلًا عن إصابة "أشرف حسن" بكدمة في الساق والقدم اليسرى ويشتبه في وجود كسر، إضافة لكدمات بالجبهة من الناحية اليسرى.

وأصيب شاب يُدعى "محمود" بكسر في محجر العين، وتقرر نقله إلى شبين الكوم، و"محمد ش" بكدمات بالصدر والساق اليمنى، والأخير "أحمد محمد بدر"، يشتبه في إصابته بنزيف في المخ، كما أصيب شاب آخر لم يعرف اسمه بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بمطروح

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع حالة المصابين في حادثي الضبعة

ترشيحاتنا

اعتراف.. الحرس الثوري الإيراني: دولة عربية دفعت 3 مليارات دولار دية قتل سليماني..فيديو

ماذا يعني قرار الجيش الليبي بتفعيل حظر الطيران في طرابلس؟

مجدي عبدالغنى يتساءل: فرق عقد صلاح محسن في الأهلي راح فين؟.. فيديو

استشاري يكشف الأسباب الحقيقية لحدوث مشاكل في عضلة القلب.. فيديو

أسرار جديدة عن إهانة أردوغان في برلين.. والسبب وراء سعادة بوتين

أحمد موسى : هذا الإرهابي هو جوكر تركيا الداعي لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد دبابة تهاجم الجمهور في عرض عسكري وتثير الفزع في الهند

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل