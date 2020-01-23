لا أنظر لـ الأهلي.. كارتيرون: هدفي دوري أبطال أفريقيا

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن رأيه بـ الحديث عن حسم الأهلى لـ بطولة الدوري الممتاز خاصة عقب تصدره للجدول وعدم خسارة أي مباراة طوال الـ 12 جولة الماضية.





وأكد كارتيرون في تصريحات لقناة "الزمالك"، أنه لا ينظر مطلقا لـ نتائج الاهلي، وأن هدفه هو التتويج بالبطولة لذلك فهو يتعامل مع كل مباراة كبطولة منفصلة.





وتابع أنه حينما قاد فريق الوداد كان الفارق بينه والفريق المتصدر 22 نقطة وفي نهاية الموسم أصبح الفارق 4 نقاط فقط، مشددا على أن هدفه الأكبر هو دوري أبطال أفريقيا ولكن هذا لا يعني ضياع بطولة الدوري.





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وأكمل أن بطولة الدوري صعبة ولكن التتويج بها لهذا الموسم ليس أمرا صعبا.



