الجيش الوطني الليبي يعيد تفعيل الحظر الجوي على مطار معيتيقة وقبرص تتهم تركيا بسرقة بيانات مهمة للبحث عن النفط.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بدء اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في الخرطوم

الداخلية المصرية تحبط أضخم مخطط إرهابي تركي قبل تنفيذ عدة عمليات

وزراء خارجية جوار ليبيا يبحثون الأزمة الليبية في الجزائر

السعودية تؤكد رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

بومبيو: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات الدولية للبنان

مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق "بريكست"









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الاجتماعا التشاوري للوفود الفنية والقانونية من مصر، السودان، وإثيوبيا، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، بدأ أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم.





وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع المغلق يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وفي ظل التزام الدول الثلاث المشتركة بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة.





وركزت "الوطن" عن بيان وزارة الداخلية المصرية بشأن إحباط مخطط كان يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بتركيا وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، فضلا عن ضبط عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الارهابي.





وأعلنت الوزارة أن هذه المحاور تتضمن العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى الحركة الشعبية والجوكر.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن إعادة تفعيل الحظر الجوي المفروض على مطار معيتيقة وقاعدتها الجوية، قائلًا: "سنستهدف أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها"، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي "سيرد على أي اختراق ولا تفريط في الثوابت الوطنية".





وأضاف "لن نسمح للإرهاب بالتمدد فى الأراضي الليبية"، موضحا أن تنظيم الإخوان هم إرهابيون ولهم مخطط مخابراتي ضد الشعب الليبي.





وذكرت "القبس" أن وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أن الجزائر سوف تستضيف، اليوم الخميس، مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك، حيث سيشارك وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.





وقالت "الراي" إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرًا.





ونقلت "الوطن" عن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، قوله: "ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية".





وأضاف: "السعودية تؤك رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق".





وأبرزت "الجريدة" تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن وجود حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".





وقال إنّ "الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن مسئولين في قبرص أكدوا أن تركيا ربما تكون سرقت بيانات فنية مكنتها من إرسال سفينة حفر إلى موقع جنوب قبرص كانت شركتا "إيني" و"توتال" قد اخترته مسبقًا لإجراء عمليات حفر استكشافية.





وأشار المسئولون إلى أنه على الرغم من أن السلطات القبرصية ليس لديها دليل قاطع، إلا أنهم يعتقدون أن تركيا حصلت على بيانات ساعدت في توجيه سفينة الحفر الخاصة بها إلى الهدف المحدد.





وقالت "الجريدة" إن مجلس العموم البريطاني صادق نهائيا، الأربعاء، على اتفاق "بريكست"، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المقرر بعد 9 أيام.



