مازيمبي وترجي وأهلي.. كارتيرون: مباريات الزمالك المقبلة لرد الاعتبار

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الفريق لديه خلال الفترة المقبلة العديد من المباريات الهامة، وأن مباراة مازيمبي ستكون بمثابة رد الاعتبار للفريق.





وأضاف كاتيرون في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن الفريق بحاجة لرد اعتباره خاصة عقب الهزيمة في الجولة الأولي في الكونغو بثلاثية نظيفة، مشددا على أن لاعبي الفريق لديهم رغبة حقيقية في الفوز وتحقيق نتيجة جيدة.





وتابع كارتيرون أن مباريات الفريق المقبلة أمام الترجي في السوبر الأفريقي والأهلي في السوبر المصري ستكون بمثابة اختبار حقيقي للجميع بالفريق.





وأكمل أن فريق مازيمبي فريق قوي ولديه مهاجم يستطيع تسجيل الأهداف بسهولة.



