فيه مشاكل بينا.. القصة الكاملة لـ خلاف حازم إيهاب وسارة الطباخ

ارتبط اسم المنتجة سارة الطباخ، مؤخرًا بعدة فنانين شباب، كان أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي، وبعد الخلافات التي نشبت بينهما قامت سارة، بالتعاقد مع الفنان حازم إيهاب، وسيف زهران، لإدارة أعمالهما.

تلقت سارة الطباخ، حينها هجوما شديدا من رواد السوشيال ميديا بسبب اعتقاد البعض أن هنالك قصة حب بينها وبين حازم إيهاب، الذي يصغرها بفارق عمري كبير خاصة بعد انفصال الشرنوبي عنها.

وسرعان ما نشبت عدة مشكلات بينهما عكرت صفو هذه العلاقة مثلما حدث مع الفنان محمد الشرنوبي، حيث أكد الفنان حازم إيهاب، أن هنالك خلافات بينه وبين شركة Earth production لـ سارة الطباخ، وهو ما يفسر مسح صوره معها وإلغاء متابعتها على "انستجرام".

وقال حازم إيهاب، من خلال فيديو على خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام": مازلت متعاقد على الورق مع شركة Earth production لكن هنالك خلافات بينا وأنا لا أنفي أن هناك عدة مشاكل حدثت بالفعل".

بينما تابع قائلًا: "نركز في الكلام الفترة اللي جاية دي وأي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده هتعرفوها مني انا".