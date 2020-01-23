تعرف على موعد طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى..فيديو

قال صلاح حسن، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إنه تم طرح 660 ألف وحدة للإسكان مابين وحدات جار تنفيذها ووحدات جارى طرحها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 460 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية وفقًا لمناطق التنمية المحددة.

وأضاف رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم طرح 12 إعلانا للإسكان الاجتماعى بخلاف الإعلانات الخاصة بالعاملين بالخارج وإعلانات النقابات، مشيرًا إلى أنه تقدم ما يزيد على مليون مواطن للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى.

وتابع أن متوسط الأسرة 5 أفراد فإنه يستفيد 5 مليون مواطن من وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن هناك ما يزيد من 320 ألف مواطن استفادوا بالفعل من الوحدات واستلموها.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الثالث عشر خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون فى المدن الجديدة فى الصعيد بالإضافة إلى المحافظات فى جنوب سيناء.

وأشار إلى أن الشروط التى يجب توافرها لكى يتقدم المواطن للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعى، وهى أن يكون السن ما بين 21 و50 سنة، وأن يكون المواطن محدود الدخل للاعزب لا يزيد عن 4200 جنيه بينما دخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه.