AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على موعد طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 10:02 ص
الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
Advertisements
آيات أحمد

قال صلاح حسن، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إنه تم طرح 660 ألف وحدة للإسكان مابين وحدات جار تنفيذها ووحدات جارى طرحها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 460 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية وفقًا لمناطق التنمية المحددة.

 

وأضاف رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم طرح 12 إعلانا للإسكان الاجتماعى بخلاف الإعلانات الخاصة بالعاملين بالخارج وإعلانات النقابات، مشيرًا إلى أنه تقدم ما يزيد على مليون مواطن للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى.

 

وتابع أن متوسط الأسرة 5 أفراد فإنه يستفيد 5 مليون مواطن من وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن هناك ما يزيد من 320 ألف مواطن استفادوا بالفعل من الوحدات واستلموها.

 

وأوضح أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الثالث عشر خلال الشهر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون فى المدن الجديدة فى الصعيد بالإضافة إلى المحافظات فى جنوب سيناء.

 

وأشار إلى أن  الشروط التى يجب توافرها لكى يتقدم المواطن للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعى، وهى أن يكون السن ما بين 21 و50 سنة، وأن يكون المواطن محدود الدخل للاعزب لا يزيد عن 4200 جنيه بينما دخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف حساب| زيادة سعر شقق الإعلان 12 الإسكان الاجتماعي في 8 محافظات

عاصم الجزار: الانتهاء من 400 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

ننتظر قرار الإدارة.. أمير مرتضى: الزمالك مستعد لخوض السوبر الأفريقي في قطر

موقف محرج.. ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم ويتعرض لـ «علقة سخنة» ..فيديو

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

لحظة وصول الرئيس السيسى إلى احتفالية عيد الشرطة.. فيديو

فى ذكرى عيد ميلاده.. خطأ طبى سبب وفاة أحمد راتب

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها