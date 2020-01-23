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رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

الخميس 23/يناير/2020 - 10:06 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب «مولينيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى اللماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لتحقيق الفوز على خصم صعب مثل وولفرهامبتون، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى مبكرًا، خاصة وأنه لم يتعرض فريق ليفربول للهزيمة حتى الآن وتعادل مرة واحدة أمام الشياطين الحمر فى الموسم الأول.

ويدخل فريق وولفرهامبتون تلك المباراة المرتقبة وهو يغيب عنه الثنائي ويلي بولي وروبين فيناجري بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة ديوجو جوتا.

ولكن يسعى فريق وولفرهامبتون لاستغلالي عنصرى الملعب والجمهور فى محاولة لإيقاف قطار ليفربول وإلحاقه بالهزيمة الأولى له هذا الموسم أو على الأقل التعادل والخروج بنقطة واحدة.

وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0.

ويتربع ليفربول على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات.
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