بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ملعب «مولينيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.





ويسعى اللماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لتحقيق الفوز على خصم صعب مثل و ولفرهامبتون، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى مبكرًا، خاصة وأنه لم يتعرض فريق ليفربول للهزيمة حتى الآن وتعادل مرة واحدة أمام الشياطين الحمر فى الموسم الأول.





ويدخل فريق وولفرهامبتون تلك المباراة المرتقبة وهو يغيب عنه الثنائي ويلي بولي وروبين فيناجري بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة ديوجو جوتا.





ولكن يسعى فريق وولفرهامبتون لاستغلالي عنصرى الملعب والجمهور فى محاولة لإيقاف قطار ليفربول وإلحاقه بالهزيمة الأولى له هذا الموسم أو على الأقل التعادل والخروج بنقطة واحدة.





وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0.



