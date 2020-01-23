أوباميانج يحسم موقفه النهائي من الانضمام لـ برشلونة





وذكرت صحيفة، موندو ديبفورتيفو" الإسبانية، أن أوباميانج، أخبر إدارة برشلونة بالموافقة على الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الشتوي".





وأضافت الصحيفة، أن عملية انضمام أوباميانج إلى برشلونة في الشتاء تبدو صعبة، في ظل تمسك آرسنال بخدمات نجمه الجابوني.





ويعاني برشلونة من أزمة على مستوى مركز رأس الحربة، بعد تأكد غياب لويس سواريز عن الفريق 4 أشهر، بسبب إجرائه لعملية في الركبة اليمنى.





وشارك أوباميانج مع آرسنال في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدفا، وصنع هدفا وحيدا.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

حسم الجابوني بيير أوبانيانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، موقفه من الانضمام إلى نادي برشلونة، خلال فترة الشتوية الحالية.