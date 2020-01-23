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الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:52 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
بثت فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، خبرا عاجلا، نقلا عن متحدث الرئاسة، مفاده أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى بالشرطة، ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، رافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من القيادات.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد إلى أرض الوطن، أمس الأول، الثلاثاء، وذلك بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار، وعقد أكثر من اجتماع مهم، فقد التقى بمقر رئاسة الوزراء في لندن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.

وعقب الانتهاء من مقابلة رئيس الوزراء البريطاني، وصل إلى قصر باكنجهام الملكي للقاء الأمير وليام، دوق كامبريدج نجل ولي العهد.
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