ماكرون يلتقي أبومازن في رام الله

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى أمس الأربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن، وبحث معه الملف الإسرائيلي - الفلسطيني.





وبحسب القناة، أكد ابو مازن على أهمية دور فرنسا وأوروبا لإنقاذ عملية السلام، كما أعرب عن شكره على موقف فرنسا الداعم للجانب الفلسطيني في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية.





وقال عباس: "نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسيًا وأوروبيًا، والذي يمنح الأمل للعيش بسلام واستقرار".





من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي معقد وحساس ويتطلب بناء الثقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للمساعدة في المضي قدمًا نحو إطلاق عملية سلام إذا كان الطرفان مهتمين فيها.





يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي وصل أمس الأربعاء إلى إسرائيل لحضور منتدى "الهولوكوست" الدولي، الذي سيحضره نحو 40 رئيسًا وقائد دولة من جميع أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وولي عهد المملكة المتحدة تشالرز أمير ويلز، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.