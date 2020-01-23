الأرصاد: أمطار على القاهرة ومناطق متفرقة من البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك أمطار غدا، الجمعة، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة.
وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، غدا، الجمعة، على القاهرة الكبرى ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 9 لـ 8 درجات، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 15 للعظمى والصغرى من 9 إلى 12 درجة.
وتتراوح على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 19 والصغرى 9، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.