الأرصاد: أمطار على القاهرة ومناطق متفرقة من البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك أمطار غدا، الجمعة، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة.





وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.