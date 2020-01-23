آخرهن زينة عكر.. 20 امرأة تولين وزارات الدفاع في بلادهن

أول وزيرة دفاع عربية هي.. زينة عكر عدرا، دخلت التاريخ من لبنان في 21 يناير، حاملة هذا اللقب الغريب على الأذن العربية، سليلة عائلة مسيحية أرثوذكسية وزوجة رجل الأعمال اللبناني جواد عدرا.





ولدى زينة عكر خبرة عملية وإدارية تمتد إلى 20 عامًا، حيث قادت الشركة الدولية للمعلومات لنجاحات كبيرة في مجال الدراسات المعلوماتية والأبحاث الاستقصائية وجمع المعلومات وتحليلها للمشروعات الكبرى بالوطن العربي.





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وتحمل زينة عكر شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والإدارة تخصص تسويق من الجامعة اللبنانية الأمريكية، كما يُنسب إليها تأسيس جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح.





ولبنان الآن آخر دولة تقف في صف طويل من دول أسندت مهمة الدفاع إلى نساء حملن هذه المسئولية الجسيمة بكفاءة واقتدار، ولا تزال 19 دولة بخلاف لبنان تولي ثقتها لامرأة لتولي حقيبة الدفاع، فضلًا عن دول أخرى تولت فيها نساء وزارة الدفاع في فترات سابقة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تتولى فيها نساء حقيبة الدفاع في الوقت الحالي:









- فلورانس بارلي وزيرة دفاع فرنسا منذ يونيو 2017





- أنجريت كرامب كارنباور وزيرة دفاع ألمانيا منذ يوليو 2019





- أنك بيليفيلد وزيرة دفاع هولندا منذ أكتوبر 2017





- كلوديا تانر وزيرة دفاع النمسا منذ يناير 2020





- مارجريتا روبلس وزيرة دفاع إسبانيا منذ يونيو 2018





- فيولا أمهيرد وزيرة دفاع سويسرا منذ يناير 2019





- ليندا رينولدز وزيرة دفاع أستراليا منذ مايو 2019





- ترين برامسن وزيرة دفاع الدنمارك منذ يونيو 2019





- شيخة حسينة وزيرة دفاع بنجلاديش منذ يناير 2009





- نوسيفيوي مابيسا ناكاكولا وزيرة دفاع جنوب أفريقيا منذ يونيو 2012





- مارتا إلينا رويث سيفييا وزيرة دفاع نيكاراجوا منذ مارس 2013





- ريتشيلا أومامو وزيرة دفاع كينيا منذ مايو 2013





- مارينا بينديس وزيرة دفاع البوسنة والهرسك منذ فبراير 2015





- رادميلا سيكيرينسكا وزيرة دفاع مقدونيا الشمالية منذ يونيو 2017





- أولتا تشاسكا وزيرة دفاع ألبانيا منذ سبتمبر 2017





- ماري نويل كويارا وزيرة دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سبتمبر 2017





- ماريا أحمد ديدي وزيرة دفاع المالديف منذ سبتمبر 2017





- روز كريستيان رابوندا وزيرة دفاع الجابون منذ فبراير 2019





- لانيل تانانجادا وزيرة دفاع جزر سولومون منذ أبريل 2019