بدون خبرة عسكرية.. معلومات جديدة عن زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية في لبنان | صور

أثار اختيار زينة عكر عدرا لمنصب وزيرة الدفاع في حكومة لبنان الجديدة برئاسة حسان دياب، الذي عينها أيضًا كنائبة له.





ووسط حالة من ندرة المعلومات بشأن زينة عكر، أول وزيرة دفاع عربية إلا أن بعض المعلومات التي ربما لا تكون مُتداولة منشورة عنها في موقع شركة "الدولية للمعلومات".





وزينة عكر زوجة جواد عدرا، رجل الأعمال اللبناني الشهير ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.





وبحسب موقع الشركة، فإن زينة لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية والإدارية والبحثية، بصفقتها شريكًا ومديرًا تنفيذيًا بالشركة.





وتقود عدرا شركة الأبحاث والاستشارات التي تتخذ من بيروت مقرًا لها في مجال الأبحاث الاستقصائية ، وجمع قواعد البيانات وتحليلها لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ، مرافق البنية التحتية والدراسات الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية (بما في ذلك تقييم المشروع وتقييم الأثر).





بالإضافة إلى العمل مع منظمة المعلومات الدولية، فإن عدرا هي مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية لا تهدف للربح تقدم خدمات لمجموعات قرى وأحياء في جميع أنحاء لبنان.





وبالنسبة لـ"INMA"، تقوم عدرا بتوجيه مشاريع وطنية مستدامة في مجال السياحة والزراعة تركز على الصحة والتعليم والبيئة والأنشطة الثقافية المدرة للدخل.





وتتمتع بخبرة كبيرة في العمل على التنمية الدولية والمشروعات الممولة من المانحين، والتي أجرت من خلالها تقييم الاحتياجات، ومراجعة الأدبيات، والدراسات النوعية والكمية، والاستبيانات المنظمة للمسوحات القائمة على أخذ العينات العشوائية والزيارات الميدانية والتدريب والإشراف على المجال.. كما أقامت وحافظت على اتصالات وثيقة مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك المحلية والمؤسسات المالية ومدققي الحسابات والوزارات الحكومية اللبنانية والبلديات ، مما يوفر لها القدرة على التنسيق والالتقاء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسئولين في المدينة في جميع أنحاء لبنان.





وشاركت زينة عكر في التدريبات في عدد من ورش العمل والندوات ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) ورشة عمل تمويل الائتمان في عمان ، الأردن ، والفريق العامل الدولي للمنظمات غير الحكومية المعني باللاجئات في الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، والصغرى ورشة عمل ائتمانية للمؤسسات في بيروت، لبنان ، ورشة السلع الغذائية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - واشنطن، ورشة عمل الإدارة / التخطيط الاستراتيجي في القاهرة، مصر.





وشاركت أيضًا في العديد من المعارض السياحية والزراعية في لبنان والخارج ، بما في ذلك معرض نيويورك للأغذية الفاخرة.





تحمل عدرا شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق / الإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية (المعروفة سابقًا بكلية جامعة بيروت).









وزينة عكر، وهي مسيحية أرثوذوكسية رشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" والرئيس ميشال عون، إلى جانب وزير الخارجية ناصيف حتى وماري كلود نجم وزيرة العدل، غادة شريم وزيرة للمهجرين، وريمون غجر وزير الطاقة والمياه، وراؤول نعمة وزير الاقتصاد.





وتُعد زينة عكر من المحسوبين على رئيس الوزراء ميشال عون وصهره جبران باسيل ، وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر.





ولم تتوفر أي معلومات بعد حول امتلاكها خبرات تها في المجالات العسكرية أو الدفاعية.