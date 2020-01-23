AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:58 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
آيات أحمد

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الشرطة العسكرية، يروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.


ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسيكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.


ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وتحتفل وزارة الداخلية خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة قابيل يكتب: "من نعم الرحمن .. الأمن والأمان"

خير أجناد الأرض.. هند النعساني تستعرض تاريخ بطولات رجال الشرطة.. فيديو

«ادخلوها آمنين».. فيلم جديد يستعرض بطولات الداخلية المصرية.. فيديو

في عيدهم الـ68.. نواب البرلمان يهنئون رجال الداخلية: تضحياتكم تدرس ودعمكم فرض علينا.. وعيد الشرطة لكل المصريين

أحمد موسى: الرئيس السيسي يكرم أبطال الشرطة غدا بمناسبة عيدهم.. فيديو

شاهد.. رسائل المواطنين لـ رجال الشرطة في عيدهم

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل فاطمة رشدي.. تعرف على عدد زيجاتها ونهايتها المأساوية

إطلاق نار في سياتل.. والشرطة الأمريكية تعلن سقوط ضحايا

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

ملابسات جديدة .. فادى الهاشم زوج نانسى عجرم يمثل للتحقيق قى قضية قتيل فيلتها

حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها.. تعرف عليها

هل هناك فضل لمن مات في مكان مقدس أو يوم كالجمعة؟.. أستاذ فقه يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس