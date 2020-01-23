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محافظات

بتكلفة 220 مليون جنيه.. تنفيذ 7 مشروعات في قطاع الطرق بالشرقية

الخميس 23/يناير/2020 - 12:29 م
رصف
رصف
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفذ استكمال أعمال رصف طريق "قصاصين الأزهار/ الفرايحه" بتكلفة إجمالية تبلغ  18.5 مليون جنيه بمركز أولاد صقر، وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.


وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة والانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة  طبقًا للخطة الزمنية المحددة و دخولها الخدمة بأسرع وقت.


ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أنه جار استكمال أعمال رصف طريق قصاصين الازهار/ الفرايحة بتكلفة 18.5 مليون جنيه وبطول 7 كم بمركز أولاد صقر.


وأشار إلي أن نسبه تنفيذ الأعمال وصلت الي 87 ٪ طبقًا للجدول الزمني المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقي من الطريق ودخوله الخدمه خلال عام 2020مما سيساهم في الحد من الحوادث المرورية و تحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.


وأضاف مدير مديرية الطرق أنه جار الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بطول 62.5 كم وبتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من تلك المشروعات خلال عام  2020 ، مشيرا إلى أنه تم إداراج مشروعات جديدة بخطة الرصف بالمحافظة  بطول 50 كم وبتكلفة مبدئية تصل الي 53 مليون جنيه ، لرفع كفاءة منظومة الطرق بالمحافظة والوصول لبنية تحتية سليمة مع إلزام الشركات ‏المنفذه بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات المحددة ببنود التعاقد‏.

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