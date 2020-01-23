النفط يهبط بفعل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب تفشي فيروس بالصين

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الخميس إذ نزلت بأكثر من واحد بالمئة بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفشي وباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) قبل 20 عاما تقريبا.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر بعد نزول بنسبة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.





ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر. وانخفض العقد 2.7 بالمئة يوم الأربعاء.





وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.





وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة ”نتوقع صدمة سعرية تصل إلى خمسة دولارات (للبرميل) إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية“.