AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يهبط بفعل مخاوف من تراجع الطلب على الوقود بسبب تفشي فيروس بالصين

الخميس 23/يناير/2020 - 12:25 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع يوم الخميس إذ نزلت بأكثر من واحد بالمئة بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفشي وباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) قبل 20 عاما تقريبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر بعد نزول بنسبة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر. وانخفض العقد 2.7 بالمئة يوم الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصا منذ ظهر في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورجان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة ”نتوقع صدمة سعرية تصل إلى خمسة دولارات (للبرميل) إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس بناء على تحركات أسعار النفط التاريخية“.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط 1% بعد زيادة مخزون الخام والبنزين الأمريكي

تراجع جديد.. أسعار النفط اليوم الجمعة

تراجع أسعار النفط مع استعداد أوبك لخفض الإنتاج

تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

النفط يتراجع بفعل مخاوف من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

وزير الطاقة السعودي يشكك في قدرة أمريكا على ضخ مليون برميل نفط صخري يوميا

ترشيحاتنا

إيران تتوسل لـ دول الخليج بأي خطوة تعيد الأمل لشعبها

فوائد غير متوقعة لوضع شرائح الليمون بجانب سريرك

كارتيرون يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي.. تفاصيل

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

تريند الفن | ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم .. لحظة الهجوم على الفنان محمد إمام

أوباميانج يحسم موقفه النهائي من الانضمام لـ برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس