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رياضة

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

الخميس 23/يناير/2020 - 12:24 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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عبد الحكيم أبوعلم
خاض صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران خفيف في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يعقد صالح جمعة، جلسة مع عبدالحفيظ لحسم محطته المقبلة بعد إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عدم الحاجة إلى جهوده في الفترة المقبلة. 

ويحسم الأهلي مصير اللاعب بالاعارة أو البيع خلال الساعات المقبلة في ضوء المفاوضات التي تجري مع أكثر من نادٍ محلي وخارجي.

وكشفت مصادر أن اللاعب يرفض الإعارة وفي ذات الوقت لا يرغب في اللعب للزمالك.
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