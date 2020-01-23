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سعى للشهادة.. كلمة والد الشهيد المقدم ماجد أحمد محمود أمام الرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:28 م
والد الشهيد المقدم
والد الشهيد المقدم ماجد احمد محمود
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ريهام فيكتور

قال والد الشهيد المقدم ماجد أحمد محمود، إن ابنه ضحى بروحه من أجل الوطن، والحفاظ على شعبه، مشيرا إلى أنه كان يسعى دائما للشهادة، وهو ما أكد عليه زملاؤه فى وزارة الداخلية، فأكرمه الله بالشهادة وهو يستحقها.

وأضاف والد الشهيد، خلال احتفالية عيد الشرطة التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس: "ابنى بطل وضحى بروحه علشان الوطن وربنا كرم روحه باستشهاده في الجنة وبتكريمه من الرئيس السيسى اليوم على الأرض".


ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.


ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.


وتحتفل وزارة الداخلية خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

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