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رياضة

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 02:06 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، بعد أن كانت المفاوضات تسير بشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء.

وذلك وفق ما أعلن عنه معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا. 

ونشرت صفحة نادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مهارات وأهداف علي الملواني.

وقال مصدر داخل نادي سموحة، إن النادي السكندري دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع نادي سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائي بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلي يرغب في استعارة الثنائي لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة لعرض مبلغ مالي كبير لشراء الثنائي بعقد نهائي وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.

ويبحث نادي سموحة عن مدافع مميز في الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر.

وبدأت أعين سموحة تتجه صوب ثنائي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، حيث يلعب محمد ناصر في مركز قلب الدفاع، بينما يشارك علي الملواني في مركز الجناح المهاجم ويمتلك مهارات فردية كبيرة، وتم تصعيد الثنائي إلى صفوف الفريق الأول في سيراميكا خلال الفترة الماضية.‎.

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