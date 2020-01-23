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حوادث

محاصر بالمتفجرات والألغام.. قوات الشرطة تداهم وكرا إرهابيا بالصحراء.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:54 م
مداهمة وكر ارهابى
مداهمة وكر ارهابى
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مصطفى الرماح
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الخميس، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "المهمة"، عن تدريبات قوات مكافحة الإرهاب بـ وزارة الداخلية، وقيامهم بالهجوم على وكر لـ مجوعة إرهابية تتخذ من منطقة صحراوية، مخبأ لهم.

وجاء فى الفيلم نجاح قوات الشرطة فى الهجوم على الوكر الإرهابى وتصديهم للعناصر الإرهابية التى بادرت بإطلاق النيران على القوات، حيث قامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران وضبط قائد التنظيم.


وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، الاحتفال بـ عيد الشرطة والذى أقيم بأكاديمية الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بـ عيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كما قام الرئيس السيسي، بتكريم عدد من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
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