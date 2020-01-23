أنيقة ومحتشمة.. 3 إطلالات ملكية لـ كيت ميدلتون في أسبوع.. أيها أجمل؟





ظهرت كيت ميدلتون أمس أثناء جولتها في مركز لدعم الأطفال، وتألقت بجيب تايجر شيفون من zara وجاء سعرها 30 جنيها إسترلينيا، وارتدت معطفا أنيقا باللون البيج مزينًا بأزرار كبيرة، وهو من تصميم ماسيمو دوتي، وبلغ سعره 349 جنيها إسترلينيا.





كما ظهرت الأميرة كيت ميدلتون منذ يومين في إطلالة أخرى، حيث ارتدت بنطالا أسود واسعا مع سترة مشجرة باللون الفيروزي منحتها إطلالة مبهجة.









وفي بداية الأسبوع الماضي ظهرت بفستان أحمر لامع مميز في لقاء رسمي بقصر باكنجهام، أثناء حضورها قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، ووصل سعر فستانها 587 دولارا.

كعادتها نجحت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون في خطف أنظار الجميع بإطلالتها الأنيقة والمحتشمة في كل مرة تظهر فيها في مهمة ملكية، فهي لها ذوق خاص في اختيار أزيائها والتي تمنحها عمرًا أصغر من عمرها الـ 38.