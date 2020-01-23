هل أداء النوافل يغني عن الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، إن الملائكة تحسب صلوات الإنسان، وتكمل نقص الفرائض من النوافل.





وأوضح «عبد السميع» عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل صلاة النوافل تقوم مقام قضاء الصلوات الفائتة، أم يجب قضاء الفائتة بعيدًا عن أداء صلوات النوافل؟»، أنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ».





وأضاف أنه وورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن الملائكة تحسب صلوات الإنسان، فما وجدت من نقض فيها في الفرائض أكملته من النوافل، وهذا يعني أن النوافل تُكمل الفرائض، وفي حال فات الإنسان بعض الفرائض ، فالأمثل قضائها مع كل فرض حاضر قضاء فرض فائت، أفضل من الزيادة في صلاة النوافل لتجبر القصور، لأن الفريضة تختلف عن النافلة، حيث إن ثواب الفريضة عند الله تعالى أكبر وقبولها وإجزائها أكبر، فيما أن النوافل شروطها أخف وبالتالي فهي تكمل الفرائض في حال نقصها ، لكن الأولى قضاء الفرائض فرائض.





حكم الجلوس أثناء صلاة النوافل والفوائت





قل الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في تهجده بالليل بعض الأحيان وهو قاعد، وفي بعض الأحيان يصلي وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعدًا.





وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الجلوس أثناء صلاة النوافل والفوائت ؟»، أن القيام ركن من أركان الصلاة فإذا صلى الإنسان قاعدًا مع قدرته على الجلوس فلا يصح هذا، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة، ولكن القيام فى النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»، فلها أن تصلى النوافل وهى جالسة أما الفوائت فلا يصح ذلك فالفائتة صلاة مفروضة تركها الإنسان حتى خرج وقتها فإذا قضاها فيقضيها على أنها فرض فإذا لم تستطيعي أن تقومي بسبب عذر أو مرض فأجلسي ولا حرج فى ذلك.





وأوضح ان الصلاة جلوسا لعذر كالصلاة من قيام نفس الأجر ففى صلاة الفريضة لأبد ان نصلى قائمين ولكن إن قال الطبيب من الجلوس أثناء الصلاة ففى هذه الحالة يجب سماع كلام الطبيب ولنا أجر القائمين.





هل يجوز صيام النوافل بأكثر من نية





ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: "هل يجوز صيام النوافل بأكثر من نية".





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هناك صيامًا لأشياء باسمها مثل يوم عرفة يوم عاشوراء

لكن صوم القضاء في هذه الأيام يجوز ولا شيء فيه.





أضاف: لكن صيام النافلة بأكثر من نية، وجمع بين نيتين لا يجوز ، لكن صيام القضاء في أيام النوافل يجوز وفيها الثواب.









اقرأ أيضا:



