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أخبار العالم

بعد مجلس العموم.. الملكة إليزابيث تصادق على اتفاق بريكست

الخميس 23/يناير/2020 - 05:11 م
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، صادقت على مشروع قانون بريكست، ما يؤدي أخيرا إلى الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 يناير الجاري.

يأتي ذلك بعد أن صادق مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء نهائيا على اتفاق الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، بعد 3 سنوات ونصف من استفتاء الخروج من التكتل.

ومن هنا باتت بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري بعد أن اجتاز اتفاق بوريس جونسون للخروج من التكتل العقبة النهائية في البرلمان، لكن ما زال في حاجة إلى التصديق عليه من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل، اعتزمت إزالة علم المملكة المتحدة الذي يطير خارج البرلمان الأوروبي رسميًا، في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تتحرك بروكسل للتخلص من كل ما يرمز إلى بريطانيا، بعد الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 يناير الجاري، وذلك بإزالة علمها من على البرلمان الأوروبي، ووضعه في أحد المتاحف.
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