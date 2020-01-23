بعد مجلس العموم.. الملكة إليزابيث تصادق على اتفاق بريكست

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، صادقت على مشروع قانون بريكست، ما يؤدي أخيرا إلى الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 يناير الجاري.





يأتي ذلك بعد أن صادق مجلس العموم البريطاني أمس الأربعاء نهائيا على اتفاق الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، بعد 3 سنوات ونصف من استفتاء الخروج من التكتل.





ومن هنا باتت بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري بعد أن اجتاز اتفاق بوريس جونسون للخروج من التكتل العقبة النهائية في البرلمان، لكن ما زال في حاجة إلى التصديق عليه من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي.



