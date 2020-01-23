AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

الخميس 23/يناير/2020 - 05:59 م
استخدامات غريبة لـ
استخدامات غريبة لـ الفازلين
Advertisements
رشا عوني
يغفل الكثير استخدام الفازلين في العديد من المشاكل اليومية التي نتعرض لها، فهو منقذ للعديد من الازمات بعيدًا عن استخداماته الجمالية بالنسبة للمرأة، لذا احرصي على اقتناء عبوة من الفازلين الطبي الأصلي بمنزلك لتنقذك من بعض المشكلات.

نصح موقع wikihow باستخدامات متعددة للفازلين ، ومنها : 

1- تثبيت العطر لفترة طويلة، وذلك عن طريق وضع طبقة من الفازلين على المعصم وخلف الأذن قبل رش العطر.

2- تنظيف الأحذية الجلدية، فـ الفازلين له قدرة على تلميع الأحذية الجلد كي تعود كأنها جديدة، فقط قومي بتنظيف الحذاء من الأتربة وضعي طبقة من الفازلين عليه واتركيه حتى يمتصه . 

3- تلميع الجاكيت الجلد ، نفس الفكرة التي تطبق على الأحذية الجلدية، تطبق على الجاكيت الجلد الشتوي، قومي بوضع طبقة من الفازلين على الجاكيت وتمريرها بمنشفة نظيفة لتحصلي عليه لامعًا جديدًا. 

4-التخلص من خدوش الأثاث : قومي بوضع طبقة من الفازلين على سطح الأثاث المخدوش واتركيه طيلة اليوم . 

5- حماية الإكسسوارات من الصدأ : قومي بدهن إكسسواراتك الجديدة بطبقة من الفازلين قبل ارتدائها، فذلك يمنعها من الصدأ.
مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين
مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين
مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ5 ج فقط.. اقضي على رائحة الثلاجة الكريهة

بأرخص ثمن .. طريقة تنظيف وتلميع الجاكيت الجلد

زيت الزيتون أبرزها .. 3 زيوت طبيعية للحفاظ على الأثاث من الماء

مش للرمي.. 4 استخدامات غير متوقعة لبقايا البن في فنجان القهوة

3 دقائق.. تخلصي من خدوش حذائك الجلد بطريقة غير متوقعة

بدون عملية تجميل..4 خطوات سحرية لـ تكبير وتوريد الشفايف

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن ضم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي

حسن شاكوش يشعل استديو ام بي سي مصر بأغنية بنت الجيران.. فيديو

بـ 5 جنيهات تخلصى من الكوليسترول بدون أدوية

أخبار الفن.. أحمد العوضي يشعل الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.. عدد زيجات فاطمة رشدي ونهايتها المأساوية

شاهد.. نورهان تستعرض جمالها من داخل سيارتها

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها