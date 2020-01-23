مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

يغفل الكثير استخدام الفازلين في العديد من المشاكل اليومية التي نتعرض لها، فهو منقذ للعديد من الازمات بعيدًا عن استخداماته الجمالية بالنسبة للمرأة، لذا احرصي على اقتناء عبوة من الفازلين الطبي الأصلي بمنزلك لتنقذك من بعض المشكلات.
نصح موقع wikihow باستخدامات متعددة للفازلين ، ومنها :
1- تثبيت العطر لفترة طويلة، وذلك عن طريق وضع طبقة من الفازلين على المعصم وخلف الأذن قبل رش العطر.
2- تنظيف الأحذية الجلدية، فـ الفازلين له قدرة على تلميع الأحذية الجلد كي تعود كأنها جديدة، فقط قومي بتنظيف الحذاء من الأتربة وضعي طبقة من الفازلين عليه واتركيه حتى يمتصه .
3- تلميع الجاكيت الجلد ، نفس الفكرة التي تطبق على الأحذية الجلدية، تطبق على الجاكيت الجلد الشتوي، قومي بوضع طبقة من الفازلين على الجاكيت وتمريرها بمنشفة نظيفة لتحصلي عليه لامعًا جديدًا.
4-التخلص من خدوش الأثاث : قومي بوضع طبقة من الفازلين على سطح الأثاث المخدوش واتركيه طيلة اليوم .
5- حماية الإكسسوارات من الصدأ : قومي بدهن إكسسواراتك الجديدة بطبقة من الفازلين قبل ارتدائها، فذلك يمنعها من الصدأ.