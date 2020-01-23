لص بغداد يتجاوز المليون جنيه فى أول أيام عرضه

حقق فيلم "لص بغداد" فى أول أيام عرضه أمس الأربعاء إيراد مليون و143 ألفًا و192 جنيهًا، ليبدأ المنافسة على شباك التذاكر بقوة.





وأعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بطرح فيلم لص بغداد فى موسم منتصف العام، وقال فى تصريحات لـ«صدى البلد»: "أتمنى أن يحقق الفيلم النجاح المرجو منه".

وأشار إلى أن الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل خبراء الأكشن فى العالم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.