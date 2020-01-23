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منوعات

أقوى رجل في العالم يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أقدم بطل في رفع الأثقال يدعى أنه "أقوى رجل في العالم" بحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفيه لأكثر من دقيقة بهدف استعراض قوته.


وأدعى الأوكراني ديمتري خالادزي ذات الـ40 عامًا، مقدم عروض في سيرك دونيتسك أنه حصل على 63 غينيس للأرقام القياسية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".


وكشفت لقطات جديدة للرجل القوي وهو يحمل بقرة ضخمة على اكتافه في حق قريب من موسكو.


ويوضح فيديو البطل وهو يمسك بأقدام البقرة ويحملها على ظهره ويسير بها في خطوات ثابتة بالرغم من ثقل وزنها.


وفي عام 2017، واجه التحدي مماثل  في حمل حصان على ظهره.


وشملت سجلاته العالمية رفع 151 كيلوغرامًا (335 رطل) بيد واحدة ، وربط ستة مسامير بحجم 20 سم معًا في 90 ثانية وعلاوة على تحطيم  ثلاث كتل خرسانية يزيد وزنها عن 680 كيلوجرام (1500 رطل) بمطرقة ثقيلة على صدره.


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