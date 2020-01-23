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فن

أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

الخميس 23/يناير/2020 - 08:08 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
نشرت رحاب البيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم أول تعليق بعد أولى جلسات المحاكمة والتي بدأت اليوم مع الدكتور فادى الهاشم زوج نانسي عجرم والمتهم بقتل محمد الموسى. 
وقالت البيطار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : الجلسة الاولى لدى قاضي التحقيق الاول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية.

ومثل اليوم الدكتور فادي الهاشم للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام فيلا نانسي عجرم. 

واستمر التحقيق مع زوج نانسي عجرم لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل. 
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