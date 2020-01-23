أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

نشرت رحاب البيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم أول تعليق بعد أولى جلسات المحاكمة والتي بدأت اليوم مع الدكتور فادى الهاشم زوج نانسي عجرم والمتهم بقتل محمد الموسى.

وقالت البيطار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : الجلسة الاولى لدى قاضي التحقيق الاول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية.



