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رياضة

تأهل 9 مراكز شباب لنهائيات دوري المراكز.. القرعة الاثنين المقبل

الخميس 23/يناير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) عن تأهل 9 مراكز شباب إلى نهائيات دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، في إطار منافسات نهائيات المحافظات بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة.

عن محافظة المنوفية تأهل مركز شباب كفر الباجور على حساب كفر ربيع، وعن جنوب سيناء مركز شباب أبو زنيمه على حساب المزينة ، وعن الإسكندرية مركز شباب العمراوي على حساب مركز شباب الأنفوشي ، وعن مطروح مركز شباب وادي الرمل  ، وحسم مركز شباب سبورتنج تأهله عن محافظة بورسعيد.

وحقق مركز شباب أبوتشت فوزًا غاليًا علي مركز شباب كوم الضبع ويتأهل عن قنا، وعن الفيوم تأهل مركز شباب فرحات ، ومركز شباب المنيرة عن الوادي الجديد ، و أبوقطفة عن محافظة كفر الشيخ .

وتجرى  قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة ، الاثنين المقبل، بمسرح الوزارة ، والتي سيتم فيها إجراء القرعة بين أبطال المحافظات بالإضافة إلي قرعة بين أفضل خمس فرق صاحبة المركز الثاني بالدوري .
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