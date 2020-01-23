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رياضة

الدوري السعودي.. عمر السومة يقلب الطاولة على الرائد والأهلي يحصد الـ 3 نقاط

الخميس 23/يناير/2020 - 09:33 م
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
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أحمد هاني
قلب فريق الأهلي الطاولة على مضيفه الرائد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية ملعب "الملك عبدالله ببريدة".

الأهداف الثلاثة جاءت جميعها بالشوط الثاني بعدما افتتح محمد فوزير التقدم لصالح أصحاب الأرض الرائد بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

لكن الضيوف رفضوا التفريط في الـ3 نقاط، عندما منح المهاجم السوري المخضرم عمر السومة نقاط الفوز بهدفين في دقيقة واحدة حيث وقع على الهدف الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وعزز بالهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد انطلاقة من سلمان المؤشر من الجهة اليسرى يلعب عرضية على رأس السومة الذي يسجلها في الشباك.

وسقط اللاعب عمر السومة للإصابة بعد تسجيله للهدف مباشرة.

الفوز رفع رصيد الأهلى إلى 29 نقطة معززًا موقعه بالمركز الثالث من جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي.
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