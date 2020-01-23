هيثم الحاج: هوية مصر ثابتة في التاريخ و12 دولة أفريقية تشارك في معرض الكتاب

قال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن هوية مصر ثابتة في التاريخ وعلاقتها واضحة بكل الدوائر المحيطة بها ونرصد ذلك في فعاليات وأنشطة معرض الكتاب.





وأضاف الحاج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السنغال ضيف شرف معرض الكتاب وتعتبر واحدة من الدول الأفريقية صاحبة التراث الثقافي المهم.





وتابع: "هناك مشاركة في معرض الكتاب من غينيا والدول الأفريقية ويشارك من أفريقيا في معرض الكتاب من 10 إلى 12 دولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية".





وأكمل هيثم الحاج: "عززنا ترجمة القصص وكتب الأطفال ترجمة من نيجيريا وجنوب أفريقيا".





ولفت هيثم الحاج: "اخترنا شخصية توم بويا الأب الروحي للتعليم في كينيا وعملها كتب عنه وترجمتها باللغتين العربية والسواحلية".