AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيثم الحاج: هوية مصر ثابتة في التاريخ و12 دولة أفريقية تشارك في معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2020 - 09:36 م
هيثم الحاج
هيثم الحاج
Advertisements
هاني حسين
قال  هيثم الحاج رئيس الهيئة  المصرية للكتاب، إن هوية مصر ثابتة في التاريخ وعلاقتها واضحة بكل الدوائر المحيطة بها ونرصد ذلك في فعاليات وأنشطة معرض الكتاب.

وأضاف الحاج  في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السنغال ضيف شرف معرض الكتاب وتعتبر واحدة من الدول الأفريقية صاحبة التراث الثقافي المهم.

وتابع: "هناك  مشاركة في معرض الكتاب من غينيا والدول الأفريقية ويشارك من أفريقيا في معرض الكتاب من 10 إلى 12 دولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية".

وأكمل هيثم الحاج: "عززنا  ترجمة القصص وكتب الأطفال ترجمة من نيجيريا وجنوب أفريقيا".

ولفت هيثم الحاج: "اخترنا شخصية توم بويا الأب الروحي للتعليم  في كينيا وعملها  كتب عنه وترجمتها باللغتين العربية والسواحلية". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

رئيس هيئة الكتاب يكشف عن بوستر معرض القاهرة

هيثم الحاج: معرض الكتاب سيكون مختلفاً خلال العام الحالي.. فيديو

قبل انطلاقه بأيام.. التفاصيل الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. حفلات توقيع دور النشر خارج الأجنحة.. شخصيات فنية وثقافية في الفعاليات.. 5 جنيهات سعر تذكرة الدخول.. خطوط مواصلات ثابتة لمركز المعارض

رئيس معرض الكتاب: جائزة جديدة لأفضل كتاب في الدراسات الإفريقية

هيثم الحاج يكشف سر اختيار السنغال ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب ..فيديو

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغنى: الأهلي خسر من طوب الأرض والخطيب نجم شباك.. فيديو

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم في قتل محمد الموسي

أستون فيلا يضم مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

حكم النوم على جنابة حتى الصباح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور