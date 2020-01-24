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مرأة

بعد التحذير منه.. كل ما لا تعرفه عن البرتقال الدموي

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

ينتشر في الشتاء البرتقال الدموي وهو لونه من الداخل متغير بخطوط حمراء وتدوالت اشاعات عنه أنه محقون بالهرمونات وتم تداول صور مفبركة عن ذلك ، وأنه يعطى نتيجة إيجابية مع اختبار الحمل


وقدمت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ما لا تعرفه عن فوائد البرتقال الدموي 

يحتاج البرتقال الدموي إلى فترة من البرد حتى ينضج، أما الصبغة الحمراء المميزة فيه فيعتقد أن لها الكثير
من الفوائد الصحية من بينها :

- الحد من السمنة وأمراض القلب.

- مصدر جيد جدًا لفيتامين C الذي يعرف كحمض أسكوربيك الذي يلعب دورا هاما في الجسم كمضاد أكسدة فيحمي من السرطان ، وكذلك دوره في وظائف الأيض في الجسم البشري، ومساهمته في إصلاح الأنسجة وصحة اللثة.
- تقليل خطر تكون حصوات الكلى.

- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والحماية من الإصابة بالسكتات الدماغية.

- البرتقال الأحمر يحتوي على القليل من الكالسيوم وهو بذلك مصدر جيد بهذا المعدن

- تنقية البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها، وترطيبها، وإخفاء آثار حب الشباب والندبات من البشرة، ومنع ظهور علامات التقدم في السن .

- يساعد على تخفيض الوزن، بعد أن أبرزت تجارب مخبرية أنه يمنع تراكم الدهون.

- وعلى الرغم من احتواء البرتقال الماوردي على نسبة أعلى من الطاقة من خلال السكر الموجود فيه فهو أفضل من أنواع البرتقال الأخرى فيما يخص تخفيض الوزن.

- تقوية بصيلات الشعر، ومنع تساقطه، وتغذية فروة الرأس، وترطيبها، وعلاج قشرة الرأس.

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