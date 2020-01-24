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تعليم

18 فبراير.. اختبارات الدورة المجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:07 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني دورة مجانية للغة الانجليزية صرح بذلك الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وأضاف أن الدورة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، كما يجب على المتقدم أن يتخطى مستوى Pre-intermediate أو أعلى في اختبار تحديد المستوى والذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 18-2  وعلى الطلاب الراغبين في الحضور إحضار أصل وصورة للرقم القومي وكارنيه الكلية وتسليم الاوراق بمبنى (أ) الدور الثاني بمركز (USSD) بعد إعلان نتيجة الامتحان. كما يجب على الطلاب المتقدمين استكمال نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع وسوف تعلن أسماء المقبولين وجداول الحضور بالكلية؛ علما بأنه سيتم غلق باب التقديم فور اكتمال العدد.
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